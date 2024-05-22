Ворог вдарив по місту на Харківщині: поранено жінку

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Гороскоп на 22 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Очікується емоційний та активний день, повний спілкування та пригод. Ваші плани можуть порушитись, тому уникайте рутинних справ. Важливо бути обережними і уникати конфліктів.

Прогноз погоди у Харкові на 22 травня Ранок у Харкові розпочнеться безхмарним небом, але вже в середині дня погода зміниться, і небо вкриється хмарами, які залишатимуться до вечора. Опадів не очікується.