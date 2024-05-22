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22.05.2024  08:32   Рита Парфенова

Ворог вдарив по місту на Харківщині: поранено жінку

Зранку 22 травня російські війська завдали удару по центру Чугуєва.

вибух
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Окупанти завдали удару по центральній частині Чугуєва.

Попередня інформація свідчить про поранення жінки.

Пошкоджено дитячий садок. Триває огляд території.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 21 травня орієнтовно о 13:30 війська рф завдали авіаудари по селищу Золочів Богодухівського району.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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