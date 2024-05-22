22.05.2024 08:50 Рита Парфенова
Руйнації та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 22 травня
Минулої доби військові рф обстрілювали мирних мешканців керованими авіабомбами, ракетами, мінометами, FPV-дронами.
21 травня війська рф завдали авіаудари по селищу Золочів Богодухівського району
Фото: Поліція Харківської області
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.
Зафіксовані руйнування:
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с. Липці. 21 травня о 10:00 відбувся обстріл військовими рф з РСЗВ. Внаслідок влучання ворожого боєприпасу у двір пошкоджено господарчі споруди та будинок.
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с. Дубівка. 21 травня о 18:30 внаслідок ворожого обстрілу отримала поранення жінка, 1970 р.н, доставлена до лікарні.
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с. Московка. 21 травня о 13:00 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний будинок.
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с. Куп'янськ-Вузловий. 21 травня о 14:10 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватне домоволодння, господарчі споруди.
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с. Богуславка. 21 травня близько 04:00 відбувся ворожий обстріл детонуючою авіабомбою. Внаслідок авіаудару пошкоджено 3 житлові будинки.
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с. Золочів. 21 травня близько 13:30 військові рф з авіації атакували місто. Внаслідок влучання 4 КАБів пошкоджено торговельні кіоски на місцевому ринку, будівлю дитячого садка № 3, багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, приватні автомобілі.
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м. Вовчанськ. 21 травня приблизно о 12:30 відбувся ворожий обстріл міста.
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с. Білий Колодязь. 21 травня близько 13:50 військові рф завдали ударів керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджена робоча будівля приватного сільгосппідприємства, приватні домоволодіння, господарчі споруди.
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с. Юрченкове. 21 травня близько 14:15 ворог завдав удари КАБами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння, автомобіль.
Слідчі поліції Харківської області здійснили оглядів місць подій, задокументували воєнні злочини росіян, відкрили кримінальні провадження, пов’язані з військовими злочинами рф.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що зранку 22 травня російські війська завдали удару по центру Чугуєва.
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