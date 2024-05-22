22.05.2024 08:50 Рита Парфенова

Руйнації та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 22 травня

Минулої доби військові рф обстрілювали мирних мешканців керованими авіабомбами, ракетами, мінометами, FPV-дронами.



21 травня війська рф завдали авіаудари по селищу Золочів Богодухівського району

Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Зафіксовані руйнування:

с. Липці . 21 травня о 10:00 відбувся обстріл військовими рф з РСЗВ. Внаслідок влучання ворожого боєприпасу у двір пошкоджено господарчі споруди та будинок.

. 21 травня о 10:00 відбувся обстріл військовими рф з РСЗВ. Внаслідок влучання ворожого боєприпасу у двір пошкоджено господарчі споруди та будинок. с. Дубівка . 21 травня о 18:30 внаслідок ворожого обстрілу отримала поранення жінка, 1970 р.н, доставлена до лікарні.

. 21 травня о 18:30 внаслідок ворожого обстрілу отримала поранення жінка, 1970 р.н, доставлена до лікарні. с. Московка. 21 травня о 13:00 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний будинок.

21 травня о 13:00 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний будинок. с. Куп'янськ-Вузловий. 21 травня о 14:10 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватне домоволодння, господарчі споруди.

21 травня о 14:10 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватне домоволодння, господарчі споруди. с. Богуславка. 21 травня близько 04:00 відбувся ворожий обстріл детонуючою авіабомбою. Внаслідок авіаудару пошкоджено 3 житлові будинки.

21 травня близько 04:00 відбувся ворожий обстріл детонуючою авіабомбою. Внаслідок авіаудару пошкоджено 3 житлові будинки. с. Золочів. 21 травня близько 13:30 військові рф з авіації атакували місто. Внаслідок влучання 4 КАБів пошкоджено торговельні кіоски на місцевому ринку, будівлю дитячого садка № 3, багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, приватні автомобілі.

21 травня близько 13:30 військові рф з авіації атакували місто. Внаслідок влучання 4 КАБів пошкоджено торговельні кіоски на місцевому ринку, будівлю дитячого садка № 3, багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, приватні автомобілі. м. Вовчанськ. 21 травня приблизно о 12:30 відбувся ворожий обстріл міста.

21 травня приблизно о 12:30 відбувся ворожий обстріл міста. с. Білий Колодязь. 21 травня близько 13:50 військові рф завдали ударів керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджена робоча будівля приватного сільгосппідприємства, приватні домоволодіння, господарчі споруди.

21 травня близько 13:50 військові рф завдали ударів керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджена робоча будівля приватного сільгосппідприємства, приватні домоволодіння, господарчі споруди. с. Юрченкове. 21 травня близько 14:15 ворог завдав удари КАБами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння, автомобіль.

Слідчі поліції Харківської області здійснили оглядів місць подій, задокументували воєнні злочини росіян, відкрили кримінальні провадження, пов’язані з військовими злочинами рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що зранку 22 травня російські війська завдали удару по центру Чугуєва.