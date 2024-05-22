    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Руйнації та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 22 травня
22.05.2024  08:50   Рита Парфенова

Руйнації та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 22 травня

Минулої доби військові рф обстрілювали мирних мешканців керованими авіабомбами, ракетами, мінометами, FPV-дронами.


21 травня війська рф завдали авіаудари по селищу Золочів Богодухівського району
Фото: Поліція Харківської області

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Зафіксовані руйнування:

  • с. Липці. 21 травня о 10:00 відбувся обстріл військовими рф з РСЗВ. Внаслідок влучання ворожого боєприпасу у двір пошкоджено господарчі споруди та будинок.
  • с. Дубівка. 21 травня о 18:30 внаслідок ворожого обстрілу отримала поранення жінка, 1970 р.н, доставлена до лікарні.
  • с. Московка. 21 травня о 13:00 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ пошкоджено приватний будинок.
  • с. Куп'янськ-Вузловий. 21 травня о 14:10 внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватне домоволодння, господарчі споруди.
  • с. Богуславка. 21 травня близько 04:00 відбувся ворожий обстріл детонуючою авіабомбою. Внаслідок авіаудару пошкоджено 3 житлові будинки.
  • с. Золочів. 21 травня близько 13:30 військові рф з авіації атакували місто. Внаслідок влучання 4 КАБів пошкоджено торговельні кіоски на місцевому ринку, будівлю дитячого садка № 3, багатоквартирні будинки, приватні домоволодіння, приватні автомобілі.
  • м. Вовчанськ.  21 травня приблизно о 12:30 відбувся ворожий  обстріл міста.
  • с. Білий Колодязь. 21 травня близько 13:50 військові рф завдали ударів керованими авіабомбами. Внаслідок обстрілу пошкоджена робоча будівля приватного сільгосппідприємства, приватні домоволодіння, господарчі споруди.
  • с. Юрченкове. 21 травня близько 14:15 ворог завдав удари КАБами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння, автомобіль.

Слідчі поліції Харківської області здійснили оглядів місць подій, задокументували воєнні злочини росіян, відкрили кримінальні провадження, пов’язані з військовими злочинами рф.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що зранку 22 травня російські війська завдали удару по центру Чугуєва.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.05 Надзвичайні події Семеро мирних жителів постраждали внаслідок обстрілу Чугуєва 22.05 Надзвичайні події На Харківщині евакуаційний автомобиль поліції потрапив під обстріл 22.05 Надзвичайні події Ворог вдарив по місту на Харківщині: поранено жінку
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 