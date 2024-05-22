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22.05.2024  09:18   Рита Парфенова

На Харківщині евакуаційний автомобиль поліції потрапив під обстріл

21 травня близько 14:30 село Вільча зазнало ворожого обстрілу FPV-дроном.

Унаслідок обстрілу було пошкоджено службовий автомобіль поліції "Рено Дастер", а один із працівників поліції отримав контузію. Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.

Він зазначив, що російські військові знову атакували поліцейське авто, яке здійснювало евакуацію. Під час руху два FPV-дрони влучили у службовий автомобіль.

«На щастя, поліцейський Сергій Грибан вижив, отримавши контузію, і незабаром повернувся до виконання своїх обов'язків, продовжуючи надавати допомогу місцевим жителям», – розповів Тимошка.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що зранку 22 травня російські війська завдали удару по центру Чугуєва.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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