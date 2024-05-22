Який радіаційний фон в Харкові та області на 22 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 22 травня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 21 травня 2024 року.
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Очікується емоційний та активний день, повний спілкування та пригод. Ваші плани можуть порушитись, тому уникайте рутинних справ. Важливо бути обережними і уникати конфліктів.
Ранок у Харкові розпочнеться безхмарним небом, але вже в середині дня погода зміниться, і небо вкриється хмарами, які залишатимуться до вечора. Опадів не очікується.
Щорічно, починаючи з 2001 року, 22 травня відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття.
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