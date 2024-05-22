22.05.2024 10:00 Рита Парфенова

Підприємець з Вовчанська працював на російське гру з метою захоплення міста

Служба безпеки України зірвала чергові спроби російської воєнної розвідки отримати стратегічну інформацію про Сили оборони на півночі Харківщини.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на речника Управління СБУ в Харківській області Владислава Абдулу, Служба безпеки затримала інформатора російського гру, який планував захоплення Вовчанська на Харківщині.

Зокрема, ворога цікавили координати важкої артилерії ЗСУ, яка тримає під вогневим контролем штурмові групи окупантів, що намагаються захопити Вовчанськ.

Для отримання розвідданих, російська спецслужба залучила місцевого підприємця. Під виглядом комерційних справ, він об’їжджав прифронтову місцевість, де приховано фіксував координати українських військ. Крім того, він "в темну" використовував своїх колег та знайомих, випитуючи потрібну інформацію під час побутових розмов.

Згодом він узагальнював отримані дані та надиктовував їх у голосових повідомленнях для російської розвідки, детально описуючи розташування українських захисників з прив’язкою до місцевих орієнтирів. Ці розвіддані агресор планував використати для підготовки авіаційних та ракетних ударів.

Однак співробітники СБУ завчасно викрили інформатора та затримали його. Крім того, були проведені додаткові заходи для убезпечення позицій українських військ.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ з можливістю їх ідентифікації на місцевості). Зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Спецоперацію провели співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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