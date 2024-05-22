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22.05.2024  10:25   Рита Парфенова

Семеро мирних жителів постраждали внаслідок обстрілу Чугуєва

Поліція Харківщини реєструє наслідки ворожого обстрілу міста Чугуїв вранці 22 травня.

швидка допомога

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, рано вранці 22 травня військові російської федерації здійснили удари по місту Чугуїв, за попередніми даними, використовуючи ракети С-400.

В результаті обстрілів пошкоджено будівлі дитячого садка та приватного будинку. Чотири людини отримали поранення від вибухів: 28-річний чоловік та три жінки у віці 22, 55 та 65 років. Потерпілих госпіталізували до місцевої лікарні. Крім того, жінка віком 77 років відчула гостру реакцію на стрес.

Пізніше у пресслужбі ХОВА повідомили про ще дввох пострадждалих. Госпіталізована 41-річна жінка. Також за допомогою звернулася жінка 42 років. Обидві у середньому стані.

На місці події працює слідчо-оперативна група Чугуївського районного управління поліції, криміналісти та вибухотехніки.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни за статтею 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що зранку 22 травня російські війська завдали удару по центру Чугуєва.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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