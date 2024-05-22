Яу змінилися ціни на популярні продукти у Харкові

У Харкові провели аналіз цін на деякі основні продукти харчування.
Комментариев: 0
Очікується емоційний та активний день, повний спілкування та пригод. Ваші плани можуть порушитись, тому уникайте рутинних справ. Важливо бути обережними і уникати конфліктів.
Ранок у Харкові розпочнеться безхмарним небом, але вже в середині дня погода зміниться, і небо вкриється хмарами, які залишатимуться до вечора. Опадів не очікується.
Щорічно, починаючи з 2001 року, 22 травня відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття.
влажность:
давление:
ветер: