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22.05.2024  11:03   Рита Парфенова

Яу змінилися ціни на популярні продукти у Харкові

У Харкові провели аналіз цін на деякі основні продукти харчування.


Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку, у весняний період ціни на деякі товари в міських торгових мережах зазнали змін.

Наприклад, вартість курячих яєць зменшилась на 19%, цукор подешевшав на 5%, а борошно на 3%. Зараз ціни на курячі яйця коливаються від 25 до 65 гривень за 10 штук, цукор у середньому коштує від 26 до 29 гривень за кілограм, а пшеничне борошно вищого ґатунку - від 14,5 до 21 гривні за кілограм.

Тим часом, вартість соняшникової олії зросла на 2,1%, свинини на 1,7%, а пастеризованого коров’ячого молока на 3,5%. Зараз ціни на соняшникову олію становлять у середньому 58,7 гривень за 850 грамів, свинина коштує близько 178 гривень за кілограм, а молоко (2,5%) - 38,5 гривень за 900 мілілітрів.

Представники департаменту зазначили, що в міських торгових закладах Харкова відсутні будь-які дефіцити на основні продукти харчування.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що в українських магазинах значно подешевшали яйця.

 

 

Тэги:  ціна, харків
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