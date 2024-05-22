Яу змінилися ціни на популярні продукти у Харкові

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку, у весняний період ціни на деякі товари в міських торгових мережах зазнали змін.

Наприклад, вартість курячих яєць зменшилась на 19%, цукор подешевшав на 5%, а борошно на 3%. Зараз ціни на курячі яйця коливаються від 25 до 65 гривень за 10 штук, цукор у середньому коштує від 26 до 29 гривень за кілограм, а пшеничне борошно вищого ґатунку - від 14,5 до 21 гривні за кілограм.

Тим часом, вартість соняшникової олії зросла на 2,1%, свинини на 1,7%, а пастеризованого коров’ячого молока на 3,5%. Зараз ціни на соняшникову олію становлять у середньому 58,7 гривень за 850 грамів, свинина коштує близько 178 гривень за кілограм, а молоко (2,5%) - 38,5 гривень за 900 мілілітрів.

Представники департаменту зазначили, що в міських торгових закладах Харкова відсутні будь-які дефіцити на основні продукти харчування.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що в українських магазинах значно подешевшали яйця.