22.05.2024 11:34 Рита Парфенова

На Харківському напрямку втрат позицій не допущено

Оперативна інформація станом на 10.30 22.05.2024 щодо російського вторгнення.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ, на Харківському напрямку вже зафіксовано дві неуспішні спроби ворога атакувати район села Липці. За даними, усі позиції залишаються під контролем. Протягом минулої доби противник понес втрати: понад 220 осіб та 32 одиниці озброєння і військової техніки. Серед знищеного ворожого арсеналу — танк, броньована машина, чотири гармати і міномети, дев’ять БпЛА та шість одиниць автомобільної техніки.

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На Куп'янському напрямку відбувається п'ять зіткнень у районах селищ Синьківка, Берестове, Невське та Макіївка. Ситуація під контролем, втрати ворога зростають. Зокрема, поблизу Берестового знищено бойову машину піхоти та три бронетранспортери окупантів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що зранку 22 травня російські війська завдали удару по центру Чугуєва, внаслідок чого постраждали семеро мирних жителів.