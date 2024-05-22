Як виглядає дитсадок у Чугуєві після ракетного удару (відео, фото)

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Згідно з даними слідства, 22 травня близько 8:00 російська армія вразила центральну частину міста. Дитячий садок був повністю зруйнований, а також пошкоджено прилеглі житлові будинки, магазини, офісні приміщення, автомобілі та адміністративні будівлі.

У результаті цього нападу гостру реакцію на стрес та поранення отримали вісім людей, серед яких двоє чоловіків віком 28 та 67 років і шість жінок. За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома ракетами С-400 з території бєлгородської області рф.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих заходів для документування цього воєнного злочину, вчиненого російськими військовими. За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

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