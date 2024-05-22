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22.05.2024  12:21   Рита Парфенова

Як виглядає дитсадок у Чугуєві після ракетного удару (відео, фото)

Війська рф здійснили ракетні атаки по центру Чугуєва, що призвело до трагічних наслідків.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Згідно з даними слідства, 22 травня близько 8:00 російська армія вразила центральну частину міста. Дитячий садок був повністю зруйнований, а також пошкоджено прилеглі житлові будинки, магазини, офісні приміщення, автомобілі та адміністративні будівлі.
 
На Харківщині 22 травня близько 8:00 російська армія вразила центральну частину міста Чугуїв
 
У результаті цього нападу гостру реакцію на стрес та поранення отримали вісім людей, серед яких двоє чоловіків віком 28 та 67 років і шість жінок. За попередніми даними, ворог вдарив по місту двома ракетами С-400 з території бєлгородської області рф.
 
На Харківщині 22 травня близько 8:00 російська армія вразила центральну частину міста Чугуїв
 
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих заходів для документування цього воєнного злочину, вчиненого російськими військовими. За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що зранку 22 травня російські війська завдали удару по центру Чугуєва, внаслідок чого постраждали семеро мирних жителів.
 
На Харківщині 22 травня близько 8:00 російська армія вразила центральну частину міста Чугуїв
 
На Харківщині 22 травня близько 8:00 російська армія вразила центральну частину міста Чугуїв
 
На Харківщині 22 травня близько 8:00 російська армія вразила центральну частину міста Чугуїв
 
На Харківщині 22 травня близько 8:00 російська армія вразила центральну частину міста Чугуїв
 
На Харківщині 22 травня близько 8:00 російська армія вразила центральну частину міста Чугуїв
Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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