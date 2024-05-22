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22.05.2024  12:52   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Поліцейські оперативно опрацювали 1190 звернень, що надійшли упродовж доби від мешканців Харківщини.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, більшість повідомлень стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств, незаконного обігу наркоречовин.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставили для перевірки 26 громадян.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3800 транспортних засобів.

Під час відпрацювання території поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин, при цьому у порушника були вилучені заборонені речовини.

Протягом минулої доби на території Харківщини сталося 14 дорожньо-транспортних пригод, в яких 10 громадян отримали травми.

Працівники поліції також викрили двох водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння.

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Тэги:  поліція, харків
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