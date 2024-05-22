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22.05.2024  13:28   Рита Парфенова

На Харківщині викрито жінку, яка працювала в фінансовому управлінні окупантів

Викрито мешканку Куп'янська, яка працювала в управлінні фінансів окупаційної адміністрації

Працювала в управлінні фінансів окупаційної адміністрації Куп'янська

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Дізнанням встановлено, що під час захоплення Куп'янська збройними силами рф одна з місцевих мешканок добровільно обійняла посаду в окупаційній адміністрації. У червні 2022 року вона уклала трудовий договір і стала виконуючою обов'язки головного спеціаліста управління фінансів ВГА Харківської області.
 
Колаборантка відповідала за збір даних мешканців громади для оформлення пенсій та інших соціальних виплат від окупаційної влади.
 
Після деокупації міста жінка переїхала до Харкова, намагаючись уникнути відповідальності. Проте правоохоронці викрили її.
 
За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області 55-річну жінку повідомили про підозру у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що завершено спеціальне розслідування щодо колишнього поліцейського, який співпрацював з російськими окупантами під час захоплення селища Борова.
Тэги:  колаборант, харків
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