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22.05.2024  13:52   Рита Парфенова

У Харкові пролунало кілька вибухів, – Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про обстріл міста.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкова повідомив про обстріл міста.

«Харківʼяни, обережно! У місті пролунало кілька вибухів», – написав він у своєму телеграм-каналі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що зранку 22 травня російські війська завдали удару по центру Чугуєва.

 

Тэги:  харків, вибух, агрессия россии
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