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22.05.2024  14:07   Рита Парфенова

Харків під обстрілом КАБів: пожежа на АЗС, є поранені

22 травня о 13:45 окупанти в черговий раз завдали удар по Харкову.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, ворог вдарив по місту керованим боєприпасом. Є загорання на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що під обстрілом знаходився Шевченківський район міста. Бомби впали біля житлової забудови: поруч знаходяться будинки, магазини, транспорт, дитячий майданчик.

Попередньо, поранення отримали четверо людей.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що зранку 22 травня російські війська завдали удару по центру Чугуєва.

 

Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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