Харків під обстрілом КАБів: пожежа на АЗС, є поранені

22 травня о 13:45 окупанти в черговий раз завдали удар по Харкову.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, ворог вдарив по місту керованим боєприпасом. Є загорання на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
Мер Харкова Ігор Терехов додав, що під обстрілом знаходився Шевченківський район міста. Бомби впали біля житлової забудови: поруч знаходяться будинки, магазини, транспорт, дитячий майданчик.
Попередньо, поранення отримали четверо людей.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що зранку 22 травня російські війська завдали удару по центру Чугуєва.
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Очікується емоційний та активний день, повний спілкування та пригод. Ваші плани можуть порушитись, тому уникайте рутинних справ. Важливо бути обережними і уникати конфліктів.
Ранок у Харкові розпочнеться безхмарним небом, але вже в середині дня погода зміниться, і небо вкриється хмарами, які залишатимуться до вечора. Опадів не очікується.
Щорічно, починаючи з 2001 року, 22 травня відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття.
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