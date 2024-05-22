22.05.2024 14:07 Рита Парфенова

Харків під обстрілом КАБів: пожежа на АЗС, є поранені

22 травня о 13:45 окупанти в черговий раз завдали удар по Харкову.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, ворог вдарив по місту керованим боєприпасом. Є загорання на цивільній автозаправній станції, пошкоджено кафе.



Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Мер Харкова Ігор Терехов додав, що під обстрілом знаходився Шевченківський район міста. Бомби впали біля житлової забудови: поруч знаходяться будинки, магазини, транспорт, дитячий майданчик.

Попередньо, поранення отримали четверо людей.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що зранку 22 травня російські війська завдали удару по центру Чугуєва.