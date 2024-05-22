Авіаудар по Харкову: водій тролейбуса отримав тяжке поранення

Шестеро людей поранені внаслідок удару керованими бомбами по Харкову близько другої години дня 22 травня.
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до шести.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, один з поранених – водій тролейбуса – у важкому стані.
Є загорання у багатоквартирному житловому будинку, пошкодження автомобілів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 травня о 13:45 окупанти в черговий раз завдали удар по Харкову.
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Очікується емоційний та активний день, повний спілкування та пригод. Ваші плани можуть порушитись, тому уникайте рутинних справ. Важливо бути обережними і уникати конфліктів.
Ранок у Харкові розпочнеться безхмарним небом, але вже в середині дня погода зміниться, і небо вкриється хмарами, які залишатимуться до вечора. Опадів не очікується.
Щорічно, починаючи з 2001 року, 22 травня відзначається Міжнародний день біологічного різноманіття.
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