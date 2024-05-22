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22.05.2024  14:29   Рита Парфенова

Авіаудар по Харкову: водій тролейбуса отримав тяжке поранення

Шестеро людей поранені внаслідок удару керованими бомбами по Харкову близько другої години дня 22 травня.

швидка допомога

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість постраждалих зросла до шести.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, один з поранених – водій тролейбуса – у важкому стані.

Є загорання у багатоквартирному житловому будинку, пошкодження автомобілів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 22 травня о 13:45 окупанти в черговий раз завдали удар по Харкову.

Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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