Харківська прокуратура направила до суду справу зрадника-поліцейського

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Прокуратуру Харківської області, під час окупації Борової в Ізюмському районі цей екс-поліцейський добровільно перейшов на бік ворога. Він працював у місцевій "поліції", зміцнював окупаційну владу рф, патрулював населений пункт і намагався переконати своїх колег з Національної поліції України перейти на бік ворога.

Колишній правоохоронець також забезпечував безпечне перебування російських військових у селищі. Він виконував свої "обов'язки" у камуфляжній формі з георгіївською стрічкою та червоною пов'язкою на руці.

Зрадник зараз знаходиться на території рф і перебуває в розшуку.

Харківська обласна прокуратура затвердила та передала до суду обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Колишнього поліцейського судитимуть заочно у Дзержинському районному суді міста Харкова.

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