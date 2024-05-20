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20.05.2024  14:15   Рита Парфенова

Харківська прокуратура направила до суду справу зрадника-поліцейського

Завершено спеціальне розслідування щодо колишнього поліцейського, який співпрацював з російськими окупантами під час захоплення селища Борова.

зрада

Як  повідомляє РЕДПОСТ з посиланням Прокуратуру Харківської області, під час окупації Борової в Ізюмському районі цей екс-поліцейський добровільно перейшов на бік ворога. Він працював у місцевій "поліції", зміцнював окупаційну владу рф, патрулював населений пункт і намагався переконати своїх колег з Національної поліції України перейти на бік ворога.

Колишній правоохоронець також забезпечував безпечне перебування російських військових у селищі. Він виконував свої "обов'язки" у камуфляжній формі з георгіївською стрічкою та червоною пов'язкою на руці.

Зрадник зараз знаходиться на території рф і перебуває в розшуку.

Харківська обласна прокуратура затвердила та передала до суду обвинувальний акт за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Колишнього поліцейського судитимуть заочно у Дзержинському районному суді міста Харкова.

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Тэги:  зрада, колаборант, харків
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