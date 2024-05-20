Комунальники Харкова ліквідували 11 аварій на водогонах

Протягом минулих вихідних бригади аварійно-відновлювальних робіт усунули 11 аварійних ситуацій на мережах холодного водопостачання та капітально відремонтували 15 оглядових колодязів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на КП "Харківводоканал"
Зокрема, в Індустріальному районі під керівництвом майстра Кирила Балабанця оперативно відновили три трубопроводи.
"На проспекті Героїв Харкова виникла серйозна ситуація на водоводі діаметром 500 мм, який забезпечує водопостачання багатьом мешканцям району. Проаналізувавши характер пошкодження, ми вирішили працювати без відключення подачі води. Завдяки наявності всього необхідного, аварію усунули в найкоротші терміни, після чого привели територію до ладу. У суботу провели комплекс ремонтних заходів на водопровідних мережах вулиць Зубарєва та Турбогенераторної", - повідомив начальник районної служби Володимир Сундук.
Раніше РЕДПОСТ писав, що бригади комплексу «Харківводовідведення» з початку року провели профілактичу прочистку понад 32 км каналізаційних мереж та капітально відновили 68 колодязів із заміною люків та плит перекриття.
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