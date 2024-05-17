17.05.2024 13:55 Віталій Хінєвіч

Комунальники у Харкові прочистили 32 кілометри мереж водовідведення

Бригади комплексу «Харківводовідведення» з початку року провели профілактичу прочистку понад 32 км каналізаційних мереж та капітально відновили 68 колодязів із заміною люків та плит перекриття, передає РЕДПОСТ .



Харківводоканал

Як повідомив заступник директора з виробництва комплексу Ігор Плотніков, не дивлячись на ворожу агресію та обстріли міста, що почастішали, працівники комплексу продовжують виконувати всі системні процедури з підтримки об'єктів водовідведення в належному стані.

«Підготували заходи щодо підготовки наших комунікацій до експлуатації в осінньо-зимовий період, важливою частиною яких є планово-попереджувальний огляд міської системи стоків. Ревізією вже охопили понад 71 км каналізаційних трубопроводів. Аналізуємо, відзначаємо пошкодження, щоб спланувати подальші ремонти, заміни та відновлення на мережах та устаткуванні. Намітили значні перекладки аварійних колекторів, продовжуємо оновлювати магістралі в Новобаварському та Індустріальному районах. Найбільш проблемні ділянки нашого господарства тримаємо під. контролем та планово ремонтуємо.

Прочищення трубопроводів проводиться щодня, за будь-якої погоди і залишається важливою передумовою стабільної роботи всіх комунікацій. Зокрема, сьогодні прочищаємо магістралі Полтавським Щляхом, вулицею Людвіга Свободи та проспектом Льва Ландау. Головна проблема на даний момент – це дефіцит кадрів, на комплексі потрібні робітники, майстри та профільні інженери», - зазначив Ігор Плотніков.

За його словами, традиційно своєчасно реагуємо на всі заявки від харків'ян, щодня беремо в роботу понад 80 звернень. Залежно від умов та потреб, для прочистки застосовуємо спецтехніку та різні способи – механічний або гідродинамічний.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Основ'янському районі Харкова замінили 600 метрів водоводів.