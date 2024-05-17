17.05.2024 13:25

Чоловік, який допомагав ворогу коригувати повітряні атаки на українських захисників у Харкові, постане перед судом

За даними слідства, на початку квітня 2024 року на харківʼянина через месенджер «Telegram» вийшов представник російської спецслужби, який запропонував йому співпрацю.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Завдання представника рф полягало у зборі та передачі інформації про базування українських військових у Харкові. Обвинувачений, будучи проросійськи налаштованим, погодився на це.

Для збору розвідданих фігурант обходив територію міста та відслідковував місця базування Сил оборони. Після цього він наносив на Google-мапі геолокації українських військових та надсилав ворогу. Ці дані були необхідні рф для нанесення прицільних ракетних ударів та атак БпЛА по особовому складу українських оборонців.

Крім того, чоловік працював охоронцем у магазині парфумерії в одному з торгово-розважальних центрів Харкова. Він «в темну» намагався випитувати потрібну інформацію у клієнтів, щоб знайти ще локації розташування ЗСУ.

Правоохоронці в порядку ст. 208 КПК України затримали ворожого коригувальника за місцем проживання у Харкові.

Обвинувачений перебуває під вартою. Його судитимуть у Київському районному суді м. Харкова.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram