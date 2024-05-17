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17.05.2024  12:55   Віталій Хінєвіч

Скільки дітей народилося у Харкові за минулий тиждень

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну у Харкові народилось 5089 дітей.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Зокрема протягом тижня з 9 по 15 травня у місті  Харкові народилося 59 дітей.
 
Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, серед новонароджених - 31 хлопчик і 28 дівчаток.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові багатодітним родинам вручили генератори.
 
 
Тэги:  харків, діти
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