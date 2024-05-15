15.05.2024 12:35 Віталій Хінєвіч

У Харкові багатодітним родинам вручили генератори

Багатодітним родинам, які проживають у приватних будинках в місті Харкові, вручили 10 генераторів потужністю 2 кВт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Подарунки до Міжнародного дня сім'ї харків'янам передав Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту. Це стало можливим завдяки підтримці Німецько-української асоціації «BLAU-GELBES KREUZ» («Синьо-жовтий хрест») та ГО «Мото Хаб «Стріт Вей».

Генератори здатні забезпечити електроенергією основні побутові потреби протягом кількох годин. Це допоможе сім'ям пережити перебої з електропостачанням, які все ще трапляються в деяких районах міста.

Як зазначив директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко, підтримка сімей з дітьми залишається пріоритетним напрямом роботи міської влади в умовах воєнного часу.

«Ми вдячні нашим німецьким партнерам за допомогу. Завдяки цій підтримці 53 дитини будуть зі світлом та теплом у будь-який час», - сказав він.

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