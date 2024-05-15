    
Главная Новини Харкова Суспільство У Харкові багатодітним родинам вручили генератори
15.05.2024  12:35   Віталій Хінєвіч

У Харкові багатодітним родинам вручили генератори

Багатодітним родинам, які проживають у приватних будинках в місті Харкові, вручили 10 генераторів потужністю 2 кВт.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Подарунки до Міжнародного дня сім'ї харків'янам передав Департамент у справах сім'ї, молоді та спорту. Це стало можливим завдяки підтримці Німецько-української асоціації «BLAU-GELBES KREUZ» («Синьо-жовтий хрест») та ГО «Мото Хаб «Стріт Вей».
 
Генератори здатні забезпечити електроенергією основні побутові потреби протягом кількох годин. Це допоможе сім'ям пережити перебої з електропостачанням, які все ще трапляються в деяких районах міста.
 
Як зазначив директор Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Олександр Власенко, підтримка сімей з дітьми залишається пріоритетним напрямом роботи міської влади в умовах воєнного часу.
 
«Ми вдячні нашим німецьким партнерам за допомогу. Завдяки цій підтримці 53 дитини будуть зі світлом та теплом у будь-який час», - сказав він.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов обговорив відновлення Харкова з представниками лютеранської федерації.
 
Тэги:  допомога, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.05 Суспільство У Харкові нужденні можуть отримати необхідну допомогу: де саме 08.05 Медицина На Харківщині працюють литовські лікарі 07.05 Суспільство Мешканці Харківщини придбали сотні квартир за державною програмою «єВідновлення»
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 