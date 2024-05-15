Затримано злочинну групу за наркозлочини на Харківщині та Дніпропетровщині (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, у зловмисників було виявлено близько 700 пакетів з наркотичними засобами та інші докази їх злочинної діяльності.

У грудні минулого року поліція викрила злочинців, які займалися збутом наркотиків. Під час санкціонованих обшуків у чотирьох мешканців Дніпропетровської області було вилучено наркотичні речовини, грошові кошти та мобільні телефони.

В ході досудового розслідування поліцейські встановили причетність ще чотирьох жителів Кривого Рогу віком від 34 до 58 років до злочинної схеми з розповсюдження тяжких наркотиків на території Дніпропетровської та Харківської областей.

Співробітники Красноградського райвідділу поліції, управління карного розшуку, криміналісти, кінологи, за силової підтримки полку особливого призначення, СБУ та під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури, провели санкціоновані обшуки за місцями проживання підозрюваних.

В результаті обшуків було виявлено близько 700 зіп-пакетів з метамфетаміном, канабісом, банківські картки, мобільні телефони та понад 200 тисяч гривень.

Речові докази вилучені та направлені на експертні дослідження.

Наразі всім підозрюваним повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 307 Кримінального кодексу України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років.

Одній із підозрюваних обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, іншим - тримання під вартою.