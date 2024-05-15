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15.05.2024  10:59   Рита Парфенова

Ігор Терехов обговорив відновлення Харкова з представниками лютеранської федерації

Міський голова Харкова, Ігор Терехов, провів зустріч із представниками Всесвітньої лютеранської федерації, обговорюючи питання відновлення міста.


Фото: ХМР

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, під час зустрічі сторони домовилися про подальшу підтримку проєктів з відбудови житлових будинків та реконструкції протирадіаційних укриттів у школах Харкова, що дозволить проводити офлайн-заняття. Ігор Терехов зазначив, що, попри постійні обстріли, діти мають бажання навчатися очно.

«Зараз на додачу до метрошколи вже запрацювала і перша підземна школа. Але місць для всіх охочих сісти за парти все одно не вистачає, тому для нас надзвичайно важливо розвивати цю освітню мережу, будувати нові захисні споруди, які відповідатимуть вимогам для навчання дітей. Ми дуже хочемо, щоб наші діти могли вчитися, як і всі інші діти», — наголосив мер.

Також Ігор Терехов вручив Подяку міського голови керівнику Всесвітньої лютеранської федерації в Україні, Марку Муллану.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Меморандум про взаємодію та співпрацю підписали Харківська міська рада та Харківський національний економічний університет

 

Тэги:  ігор терехов, школа, освіта, харків
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