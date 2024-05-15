Патрульні Харкова затримали грабіжника

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Сьогодні зранку, під час патрулювання Київського району міста, патрульні отримали виклик про тілесні ушкодження.

Заявник повідомив, що на вулиці Кричевського невідомий чоловік завдав йому тілесних ушкоджень та відкрито заволодів мобільним телефоном, після чого зник у невідомому напрямку.

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Під час відпрацювання виклику патрульні помітили та затримали чоловіка, який відповідав опису. При поверхневій перевірці у нього знайшли мобільний телефон, що належав заявнику.

Для з'ясування всіх обставин події та проведення слідчих дій на місце викликали слідчо-оперативну групу.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Салтівському районі правоохоронці затримали чоловіка, який напав на жінку і викрав її мобільний телефон.