Який радіаційний фон в Харкові та області на 15 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 15 травня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 14 травня 2024 року.
Комментариев: 0
Постарайтеся не пускати образи в серці – вони можуть бути глибокими і залишити довгий слід. Зате якщо зосередитися на позитивних моментах і не зважати на прикрі дрібниці, день обіцяє виявитися дуже продуктивним.
У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, проте опадів не передбачається.
Про заснування Міжнародного Дня сімей було оголошено на Генеральній Асамблеї ООН 1993 року.
влажность:
давление:
ветер: