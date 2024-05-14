14.05.2024 10:53 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 14 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 14 травня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 10

Золочів – 13

Богодухів – 11

Коломак – 10

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 14

Слобожанське – 12

Куп’янськ – 9

Красноград – 11

Лозова – 11

Ізюм – 12

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 13 травня 2024 року.