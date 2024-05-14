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14.05.2024  11:11   Рита Парфенова

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом минулої доби до працівників поліції Харківщини звернулося 1635 громадян з різноманітними зверненнями, які були оперативно опрацьовані.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, більшість скарг стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, грабежів, шахрайств, хуліганства та незаконного обігу наркотиків.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлено для перевірки 16 громадян.

Також на блокпостах Харківської області правоохоронці разом з військовослужбовцями перевірили понад 4120 транспортних засобів з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотиків. Під час цих дій було викрито громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин, які були вилучені у порушника.

Протягом минулої доби на території Харківщини сталося 11 дорожньо-транспортних пригод, в яких 7 громадян отримали травми. У Куп'янському районі поліція викрила водія, який керував транспортним засобом у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, щоросійські окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Харківщини з важкого озброєння, включаючи артилерію, міномети, ракетні системи залпового вогню, авіацію, безпілотники та ракети.

Тэги:  поліція, харків
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