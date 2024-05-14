14.05.2024 09:04 Рита Парфенова

Одна людина загинула, 11 поранені: ситуація на Харківщині на ранок 14 травня

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Харківщини з важкого озброєння, включаючи артилерію, міномети, ракетні системи залпового вогню, авіацію, безпілотники та ракети.



Фото: ХОВА

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, свої удари ворог націлює на цивільних мешканців населених пунктів Чугуївського і Харківського районів області.

Зафіксовані руйнування:

Вовчанськ . 13 травня військові рф безупинно гатили по місту з артилерії, РСЗВ, били з авіації КАБами. Поранені четверо чоловіків та дві жінки, всі цивільні. Пошкоджені та зруйновані приватні домоволодіння, житлові будинки, багатоповерхівки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі. Російські окупанти також обстріляли поліцейське авто, яке евакуювало мешканців Вовчанська.

. 13 травня військові рф безупинно гатили по місту з артилерії, РСЗВ, били з авіації КАБами. Поранені четверо чоловіків та дві жінки, всі цивільні. Пошкоджені та зруйновані приватні домоволодіння, житлові будинки, багатоповерхівки, господарчі споруди, гаражі, автомобілі. Російські окупанти також обстріляли поліцейське авто, яке евакуювало мешканців Вовчанська. Липці . 13 травня близько 14:00 внаслідок російського артилерійського обстрілу поранення отримала цивільна 71-річна жінка. Пошкоджено приватне домоволодіння.

. 13 травня близько 14:00 внаслідок російського артилерійського обстрілу поранення отримала цивільна 71-річна жінка. Пошкоджено приватне домоволодіння. Коротич . 13 травня о 16:30 внаслідок влучання ракети російських окупантів загинув 38-річний чоловік, ще четверо чоловіків віком 29, 30, 39 та 73 роки дістали поранення. Пошкоджено приміщення виробничого підприємства.

. 13 травня о 16:30 внаслідок влучання ракети російських окупантів загинув 38-річний чоловік, ще четверо чоловіків віком 29, 30, 39 та 73 роки дістали поранення. Пошкоджено приміщення виробничого підприємства. Веселе . 13 травня об 11:00 ворог завдав удару КАБами. Без постраждалих.

. 13 травня об 11:00 ворог завдав удару КАБами. Без постраждалих. Борова . 13 травня в результаті обстрілу військами рф з РСЗВ касетними боєприпасами сталося загорання лісу. Постраждалих та загиблих не має.

. 13 травня в результаті обстрілу військами рф з РСЗВ касетними боєприпасами сталося загорання лісу. Постраждалих та загиблих не має. Козача Лопань. 13 травня внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено два приватних домоволодіння.

Протягом доби слідчі, криміналісти і вибухотехніки провели огляди 10 місць подій і зібрали матеріальні докази щодо нових злочинів російських загарбників. Було розпочато 10 кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією з боку російської федерації.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що до чотирьох людей збільшилась кількість постраждалих внаслідок ранкового авіаудару по Київському району Харкова.