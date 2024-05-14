Одна людина загинула, 11 поранені: ситуація на Харківщині на ранок 14 травня

Російські окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Харківщини з важкого озброєння, включаючи артилерію, міномети, ракетні системи залпового вогню, авіацію, безпілотники та ракети.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, свої удари ворог націлює на цивільних мешканців населених пунктів Чугуївського і Харківського районів області.
Протягом доби слідчі, криміналісти і вибухотехніки провели огляди 10 місць подій і зібрали матеріальні докази щодо нових злочинів російських загарбників. Було розпочато 10 кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією з боку російської федерації.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що до чотирьох людей збільшилась кількість постраждалих внаслідок ранкового авіаудару по Київському району Харкова.
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