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14.05.2024  09:22   Рита Парфенова

У прокуратурі показали наслідки авіаудару по Київському району Харкова (фото)

Нові атаки російських військ по Харкову призвели до поранень чотирьох мирних мешканців.

наслідки авіаудару по Київському району Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 14 травня близько 6:20 російські збройні сили здійснили удари авіації по місту, зокрема по Київському району.
 
Внаслідок цих нападів пошкоджено щонайменше 5 гаражів і один навчальний заклад. Вибито вікна в сусідніх багатоповерхівках.

наслідки авіаудару по Київському району Харкова

Четверо мирних мешканців звернулися за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих троє жінок у віці 38, 58 і 66 років та 52-річний чоловік.

За попередніми даними, ворог використав два уніфікованих міжвидових плануючих боєприпаси Д-30.

наслідки авіаудару по Київському району Харкова

Київська окружна прокуратура м. Харкова розпочала досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни з боку представників збройних сил російської федерації. Прокурори та слідчі поліції приймають всі необхідні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

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Раніше РЕДПОСТ писав, щоросійські окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Харківщини з важкого озброєння, включаючи артилерію, міномети, ракетні системи залпового вогню, авіацію, безпілотники та ракети.

наслідки авіаудару по Київському району Харкова

наслідки авіаудару по Київському району Харкова

наслідки авіаудару по Київському району Харкова

наслідки авіаудару по Київському району Харкова

наслідки авіаудару по Київському району Харкова

 

Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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