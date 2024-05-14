У прокуратурі показали наслідки авіаудару по Київському району Харкова (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 14 травня близько 6:20 російські збройні сили здійснили удари авіації по місту, зокрема по Київському району.

Внаслідок цих нападів пошкоджено щонайменше 5 гаражів і один навчальний заклад. Вибито вікна в сусідніх багатоповерхівках.

Четверо мирних мешканців звернулися за медичною допомогою через гостру реакцію на стрес. Серед постраждалих троє жінок у віці 38, 58 і 66 років та 52-річний чоловік.

За попередніми даними, ворог використав два уніфікованих міжвидових плануючих боєприпаси Д-30.

Київська окружна прокуратура м. Харкова розпочала досудове розслідування щодо порушення законів та звичаїв війни з боку представників збройних сил російської федерації. Прокурори та слідчі поліції приймають всі необхідні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

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Раніше РЕДПОСТ писав, щоросійські окупанти продовжують обстрілювати прикордоння Харківщини з важкого озброєння, включаючи артилерію, міномети, ракетні системи залпового вогню, авіацію, безпілотники та ракети.