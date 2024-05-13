Який радіаційний фон в Харкові та області на 13 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 13 травня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 12 травня 2024 року.
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Не вдалий день для переговорів. Проте нестандартні підходи до вирішення завдань сьогодні можуть принести відмінні результати.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці йтиме дрібний дощ. Удень та ввечері опадів не очікується.
Кожного 13 травня світ відзначає Всесвітній день кульбабок.
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