13.05.2024 10:12 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 13 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 13 травня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 13

Золочів – 10

Богодухів – 10

Коломак – 12

Великий Бурлук – 12

Печеніги -12

Слобожанське – 16

Куп’янськ – 9

Красноград – 13

Лозова – 11

Ізюм – 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 12 травня 2024 року.