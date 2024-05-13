На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 90 осіб

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, більшість звернень (зокрема, факти порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайство, хуліганство, незаконний обіг наркоречовин) вимагали уваги поліцейських.

Підозрюваних у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності доставили для перевірки до територіальних підрозділів поліції 90 громадян.

На блокпостах Харківської області спільно з військовослужбовцями проводилась перевірка транспортних засобів з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин.

За минулу добу на території Харківщини сталося 22 дорожньо-транспортних пригоди, у яких одна людина загинула, а 9 громадян отримали травми

равоохоронці склали 7 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху, зокрема:

1 протокол за керування автомобілем у стані сп'яніння,

3 протоколи за керування без відповідних документів,

3 протоколи за перевищення швидкості.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram