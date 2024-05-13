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13.05.2024  10:36   Рита Парфенова

На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 90 осіб

Протягом минулої доби працівники поліції Харківщини отримали та опрацювали 1156 повідомлень, що стосувалися різних правопорушень:

полыцыя

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, більшість звернень (зокрема, факти порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайство, хуліганство, незаконний обіг наркоречовин) вимагали уваги поліцейських.

Підозрюваних у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності доставили для перевірки до територіальних підрозділів поліції 90 громадян.

На блокпостах Харківської області спільно з військовослужбовцями проводилась перевірка транспортних засобів з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин.

За минулу добу на території Харківщини сталося 22 дорожньо-транспортних пригоди, у яких одна людина загинула, а 9 громадян отримали травми

равоохоронці склали 7 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху, зокрема:

  • 1 протокол за керування автомобілем у стані сп'яніння,
  • 3 протоколи за керування без відповідних документів,
  • 3 протоколи за перевищення швидкості.
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Тэги:  поліція, харків
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