Про стан бойових дій у Харківській області на 13 травня

13.05.2024 08:06 Рита Парфенова

На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.

Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча - Глибоке, Олійникове - Глибоке, Оліникове - Лук’янці, Муром - Стариця, Плетенівка - Тихе.

Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча - Глибоке, Олійникове - Глибоке, Оліникове - Лук’янці, Муром - Стариця, Плетенівка - Тихе.

Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 - ще тривають.

Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 - ще тривають.

Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів.