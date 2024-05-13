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13.05.2024  08:06   Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 13 травня

На Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.

генштаб зсу
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на 00.38 13 травня в Харківській області наступна бойова ситуація.
 
Ведуться бойові дії на напрямках Пильна - Лук’янці, Пильна - Глибоке, Пильна - Олійникове, Муром - Бугруватка.
 
Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча - Глибоке, Олійникове - Глибоке, Оліникове - Лук’янці, Муром - Стариця, Плетенівка - Тихе.
 
Протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії, із них 14 - ще тривають.
 
Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів.
 
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На даний час ворог має тактичний успіх.
 
Сплановано заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону.
 
Наші захисники ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки і завдання точкових ударів для завдання максимальних втрат. Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. В ході визначення завдань військам, одним із головних пріоритетів є збереження життя наших воїнів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині окупанти 29 разів атакували позиції ЗСУ.
Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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