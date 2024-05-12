На Харківщині окупанти 29 разів атакували пощиції ЗСУ

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Гороскоп на 12 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Відмінний час для прийняття рішень та ділових переговорів. День відкриває усі можливості для успіху.

Прогноз погоди у Харкові на 12 травня Сьогодні в Харкові очікується ясне небо зранку, але вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Очікується безопадна погода.