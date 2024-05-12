12.05.2024 21:44 Дмитро Колонєй
На Харківщині окупанти 29 разів атакували пощиції ЗСУ
Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 12 травня 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.
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На Харківському напрямку ворог здійснив 10 атак в районах населених пунктів Лук’янці, Глибоке, Вовчанськ, Бугруватка Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Гранів, Липці, Веселе, Нескучне, Стариця, Зарічне, Зелений Яр, Гонтарівка, Томахівка, Юрченкове, Вовчанськ Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Липці, Нескучне, Стариця, Вовчанськ Харківської області.
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На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 9 атак в районах населених пунктів Петропавлівка, Берестове Харківської області, де ворог намагався покращити тактичне положення. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Іванівка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.
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