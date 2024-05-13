13.05.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 травня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці йтиме дрібний дощ. Удень та ввечері опадів не очікується.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

13 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ.

Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 3 - 5° тепла, вдень 11 - 13º тепла.

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