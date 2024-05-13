Прогноз погоди у Харкові на 13 травня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці йтиме дрібний дощ. Удень та ввечері опадів не очікується.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
13 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий дощ.
Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 3 - 5° тепла, вдень 11 - 13º тепла.
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Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
Не вдалий день для переговорів. Проте нестандартні підходи до вирішення завдань сьогодні можуть принести відмінні результати.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Вранці йтиме дрібний дощ. Удень та ввечері опадів не очікується.
Кожного 13 травня світ відзначає Всесвітній день кульбабок.
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