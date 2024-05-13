13.05.2024 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 13 травня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Не вдалий день для переговорів. Проте нестандартні підходи до вирішення завдань сьогодні можуть принести відмінні результати.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Енергійність і життєлюбність Овна розквітнуть його життя яскравими фарбами – навіть якщо події дня зовсім не будуть його до цього сприяти. Побут і рутина - доля тих, кому нецікаво жити на світі, до Овна це твердження не застосовується! Він зможе підняти настрій не тільки собі, а й усім, хто його оточує. А заразом Овен не проґавить можливість виставити себе у вигідному світлі перед людьми, від яких багато що залежить.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець може зненацька отримати прибуток, на який не розраховував. Або виявити незвичайний спосіб заробляння грошей. Або піддатися бажанню витратити велику суму. Іншими словами, на фінансову сферу Тельця можуть вплинути сюрпризи долі або його власні перепади настрою. Втім, це виявлятиметься не лише у фінансах, а й в інших сферах життя Тельця – від домашнього господарства до кохання. Тож йому слід серйозно приготуватися до несподіванок.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Настрій Близнюків може ввести в оману будь-кого, але тільки не їх самих. Цілий день вони можуть відчувати невиразне занепокоєння, яке іноді здатне виливатися на голови оточуючих спалахами роздратування. Втім, цей занепокоєння може штовхати Близнюків і інші несподівані вчинки, зокрема і романтичного плану. Іншими словами, Близнюкам не сидітиметься на місці, як би вони не намагалися довести собі та оточуючим протилежне.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку необхідно наслідувати пораду китайського мудреця Лао-Цзи і плисти за течією, надавши життю та оточуючим робити вибір за нього. Щоправда, деякі повороти подій можуть його здивувати: вони не вписуватимуться у рамки його повсякденного життя. Крім того, перетворившись на спостерігача, Рак зуміє подивитися на багато речей під новим кутом і побачить мудрі підказки долі там, де раніше спокійно пройшов би повз.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Доля може зробити несподіваний поворот у житті Лева, відкриваючи перед ним нові обрії. Правда, щоб вписатися в цей поворот, від нього може знадобитися за лічені хвилини прийняти рішення, здатне змінити життя! Тож зірки радять Леву не випадати з реальності та тримати руку на пульсі подій. Краще самому вирішити, скористатися шансом чи ні, ніж потім докоряти за те, що цього шансу навіть не помітив.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва буде схильна демонструвати чудеса самоорганізації та дисципліни – особливо з урахуванням того, що все навколо буде постійно її відволікати. Втім, зірки надають Діві великий запас міцності: її цілеспрямованому бажанню довести будь-яку справу до кінця можна лише позаздрити! Що ж до оточуючих, то їхні спроби відволікти Діву навряд чи приведуть до результату. Ну а якщо приведуть, їм же гірше: виведена з себе Діва небезпечніша за розлюченого бика!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У Терезів буде шанс змінити свою думку про якусь людину. Можливо навіть, що цією людиною виявляться вони самі. Протягом дня хтось із оточення Терезів цілком може продемонструвати зовсім незвичайну поведінку: «сіра мишка» увійде в образ жінки-вамп, скнара розщедриться на частування, недалекий колега зробить світ розумну думку… Втім, і самі Терези навряд чи стануть винятком, здивувавши оточуючих новими проявами своєї багатогранної натури.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Вставаючи з ліжка, Скорпіон не може навіть припустити, які зміни відбудуться в його житті! Цей день може виявитися поворотним: події обіцяють розвиватися не так, як він припускав, змушуючи Скорпіона просто на ходу приймати важливі рішення. Несподівані звістки, справи, нові знайомства – будь-яка подія має шанс позначитися на долі Скорпіона, залишивши у житті значний слід. Йому слід пам'ятати про це, за що б він не брався і які рішення не приймав би.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю слід прислухатися до своєї інтуїції - вона допоможе йому орієнтуватися в обстановці, що швидко змінюється. День обіцяє бути насиченим та цікавим, а повороти долі – непередбачуваними. Позитивний настрій, допитливість і дещиця авантюризму допоможуть Стрільцеві максимально використати можливості сьогоднішнього дня, у тому числі й у романтичному плані. Стрілець має шанс зустріти людину, яка змушує її серце прискорено битися.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У Козерога буде погано з почуттям гумору – особливо, якщо воно направлене на його адресу! Протягом дня у нього в душі може накопичуватися роздратування, яке Козеріг із задоволенням виплесне на голови будь-кого, хто ризикне з нього жартувати або йому заперечувати. Щоб не провокувати оточуючих, та й самого себе, Козерогу корисно піти з головою у справи та турботи – тут його серйозність гратиме йому тільки на руку.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

День надає Водолію чудову можливість здобути перемогу над кимось, можливо навіть – не одну! Навіть якщо доводити свою перевагу не входить у його плани, ситуація може щоразу підштовхувати Водолія до цього, надаючи йому шанс показати себе з найвигіднішого боку. Це може стосуватися роботи, навчання, дружби, романтичних стосунків – словом, будь-якої сфери життя Водолія, де він здатний продемонструвати свої таланти хоч перед одним глядачем.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Більшу частину дня ділова активність Риб практично дорівнює нулю, зате вони із задоволенням проведуть свій вільний час з близькими і друзями. Можливо, навіть Риби несподівано для себе виступлять ініціатором дружньої вечірки, пікніка або спільного походу в кіно. А ось перспектива активного відпочинку здатна привести Риб у жах: день, коли вони найбільше у світі цінують відпочинок, затишок та комфорт.