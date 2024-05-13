13.05.2024 08:15 Рита Парфенова

Обстріли, руйнації та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 13 травня

Минулої доби російські військові били по населених пунктах Харківщини з авіації, РСЗВ, мінометів.



Фото: Золочівщина

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, чотири цивільних людини отримали поранення внаслідок ворожих обстрілів населених пунктів Харківщини.

Зафіксовані руйнування:

Дворічна . 12 травня о 13:00 відбувся обстріл з РСЗВ «Град». Пошкоджено приватний будинок. Поранено жінку, 1976 року народження. З уламковими пораненнями її доставили в лікарню.

. 12 травня о 13:00 відбувся обстріл з РСЗВ «Град». Пошкоджено приватний будинок. Поранено жінку, 1976 року народження. З уламковими пораненнями її доставили в лікарню. Вовчанськ . 12 травня військові рф продовжили обстріли міста. Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град», авіаударів КАБами пошкоджені приватні будинки. Поранений 74-річний чоловік.

. 12 травня військові рф продовжили обстріли міста. Внаслідок обстрілу з РСЗВ «Град», авіаударів КАБами пошкоджені приватні будинки. Поранений 74-річний чоловік. Вовчанські Хутори . 12 травня о 16:30 відбувся мінометний обстріл. Пошкоджено приватний будинок. Поранений 72-річний чоловік.

. 12 травня о 16:30 відбувся мінометний обстріл. Пошкоджено приватний будинок. Поранений 72-річний чоловік. Вільча . 12 травня опівночі відбувся ворожий обстріл, внаслідок якого пошкоджено житловий будинок.

. 12 травня опівночі відбувся ворожий обстріл, внаслідок якого пошкоджено житловий будинок. Козача Лопань . 12 травня о 06:10 відбувся обстріл з РСЗВ «Град». Пошкоджено 4 приватних будинки. Постраждала 46-річна жінка.

. 12 травня о 06:10 відбувся обстріл з РСЗВ «Град». Пошкоджено 4 приватних будинки. Постраждала 46-річна жінка. Липці . 12 травня об 11:10 відбувся ракетний обстріл КАБ УМПБ Д-30 СН - 2. Пошкоджено приміщення Липецького ліцею.

. 12 травня об 11:10 відбувся ракетний обстріл КАБ УМПБ Д-30 СН - 2. Пошкоджено приміщення Липецького ліцею. Дергачі . Внаслідок обстрілів російськими військовими зруйновано та пошкоджено 7 будинків та споруд, у тому числі приватні домоволодіння, автомобілі.

. Внаслідок обстрілів російськими військовими зруйновано та пошкоджено 7 будинків та споруд, у тому числі приватні домоволодіння, автомобілі. Осиново . 12 травня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, касетними боєприпасам 9Н210 пошкоджено цивільну інфраструктуру.

. 12 травня внаслідок ворожого артилерійського обстрілу, касетними боєприпасам 9Н210 пошкоджено цивільну інфраструктуру. Куп’янськ . 12 травня внаслідок авіаударів КАБ-250 пошкоджені приватні домоволодіння.

. 12 травня внаслідок авіаударів КАБ-250 пошкоджені приватні домоволодіння. Одноробівка. 12 травня близько 22:00 війська рф з РСЗВ «Град» вдарили по населеному пункту. Внаслідок обстрілу пошкоджено шість багатоквартирних двоповерхових будинків, господарчі споруди, сталося загоряння двох автомобілів, пошкоджено енергомережі.

На місцях влучань ворожих снарядів працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки. Вони здійснюють огляди місць подій, збирають речові докази чергових злочинів російських загарбників, відкривають кримінальні провадження, пов’язані зі збройною агресією рф.

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