Рятувальники Харківщини гасили пожежі внаслідок обстрілів окупантів

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби зафіксовано 5 пожеж в різних районах Харківщини:
-
у селі Борова Ізюмського району горів хвойний ліс на площі 1 гектар.
-
у селі Осинове Куп'янського району виникла пожежа трави на площі 1,5 гектара.
-
на кільцевій дорозі міста Харкова відбулася пожежа автомобіля та трави на площі 100 квадратних метрів.
-
у селі Козача Лопань Харківського району сталося дві пожежі: житловий будинок загорівся на площі 60 квадратних метрів, а також виникли загорання в гаражі та господарській споруді на площі 30 квадратних метрів.
Усі ці пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС, що дозволило запобігти подальшому поширенню вогню та зберегти майно.
Загалом протягом доби з 12 по 13 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:
-
20 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинили ворожі обстріли;
-
2 – на допомогу населенню;
-
8 – інші виїзди.