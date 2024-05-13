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13.05.2024  09:07   Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини гасили пожежі внаслідок обстрілів окупантів

Протягом минулї доби рятувальники 20 разів виїжджали на гасіння пожеж, п'ять з яких спричинив ворог.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, протягом доби зафіксовано 5 пожеж в різних районах Харківщини:

  • у селі Борова Ізюмського району горів хвойний ліс на площі 1 гектар.
  • у селі Осинове Куп'янського району виникла пожежа трави на площі 1,5 гектара.
  • на кільцевій дорозі міста Харкова відбулася пожежа автомобіля та трави на площі 100 квадратних метрів.
  • у селі Козача Лопань Харківського району сталося дві пожежі: житловий будинок загорівся на площі 60 квадратних метрів, а також виникли загорання в гаражі та господарській споруді на площі 30 квадратних метрів.

Усі ці пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС, що дозволило запобігти подальшому поширенню вогню та зберегти майно.

Загалом протягом доби з 12 по 13 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів, з яких:

  • 20 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких спричинили ворожі обстріли;
  • 2 – на допомогу населенню;
  • 8 – інші виїзди.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що yа Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.

 

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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