13.05.2024 09:39 Рита Парфенова

Понад п'ять тисяч місцевих евакуювали з гарячих точок Харківщини

Станом на ранок 13 травня з населених пунктів Харківщини, які перебувають під постійними обстрілами з боку військових рф, евакуйовано 5762 людей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.

Наразі 1695 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 2589 з Харківського, 44 з Богодухівського та 1434 людей евакуйовано волонтерами.

В евакуаційних заходать беруть участь працівники поліції, ДСНС.

Зокрема для евакуації людей з Липців, Веселого, Борщової, Слобожанського, Руських, Черкаських Тишків та Вовчанського напрямку задіяні броньовані криміналістичні лабораторії. У пресслужбі Нацполіції уточнили , що екіпажі поліцейських вивезли понад 1600 місцевих мешканців.

Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад проводили оповіщення населення про необхідність евакуюватись з прикордонних населених пунктів, після чого супроводжували мешканців до проміжних евакопунктів. Там, на місцях постійно працювали психологи ДСНС та надавали підтримку людям, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії.

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