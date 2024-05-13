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13.05.2024  09:39   Рита Парфенова

Понад п'ять тисяч місцевих евакуювали з гарячих точок Харківщини

Станом на ранок 13 травня з населених пунктів Харківщини, які перебувають під постійними обстрілами з боку військових рф, евакуйовано 5762 людей.

евакуація
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА.
 
Наразі 1695 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 2589 з Харківського, 44 з Богодухівського та 1434 людей евакуйовано волонтерами.
 
В евакуаційних заходать беруть участь працівники поліції, ДСНС.
 
У пресслужбі Нацполіції уточнили, що екіпажі поліцейських вивезли понад 1600 місцевих мешканців. Зокрема для евакуації людей з Липців, Веселого, Борщової, Слобожанського, Руських, Черкаських Тишків та Вовчанського напрямку задіяні броньовані криміналістичні лабораторії.
 
Рятувальники, поліцейські та представники місцевих громад проводили оповіщення населення про необхідність евакуюватись з прикордонних населених пунктів, після чого супроводжували мешканців до проміжних евакопунктів. Там, на місцях постійно працювали психологи ДСНС та надавали підтримку людям, які вимушені покинути власні домівки через активні бойові дії.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що yа Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється.
Тэги:  евакуація, харків
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