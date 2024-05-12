Який радіаційний фон в Харкові та області на 12 травня

12.05.2024 12:00 Дмитро Колонєй

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 12 травня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Золочів - 10

Харків - 11

Богодухів - 12

Коломак - 11

Великий Бурлук - 11

Печеніги -10

Слобожанське - 15

Куп’янськ - 10

Красноград - 12

Лозова - 10

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram