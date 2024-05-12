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12.05.2024  12:00   Дмитро Колонєй

Який радіаційний фон в Харкові та області на 12 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 12 травня 2024 року радіаційний фон  (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

  • Золочів - 10
  • Харків - 11
  • Богодухів - 12
  • Коломак - 11
  • Великий Бурлук - 11
  • Печеніги -10
  • Слобожанське - 15
  • Куп’янськ - 10
  • Красноград - 12
  • Лозова - 10
  • Ізюм - 10
 

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 11 травня 2024 року.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тэги:  радіація, рівень, харків
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