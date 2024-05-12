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12.05.2024  13:08   Дмитро Колонєй

Окупанти обстріляли селища трьох районів Харковщини

У Нацполіції нагадали, куди звертатися, якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів окупаційної армії.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом минулої доби росіяни завдавали удари по  населених пунктах Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. 
 
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11 травня загарбники скинули на Вовчанськ щонайменше 22 КАБи, обстрілювали з артилерії. Загинули троє громадян, поранені семеро. Знищені житлові будинки, пошкоджено корпус Геріатричного пансіонату, приватні домоволодіння, паркани, надвірні будівлі, господарчі споруди, багатоквартирні будинки. 
 
 
Сьогодні вночі внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Торнадо С» сталася пожежа в лісі поблизу селища Борова. 
 
У селищі Веселе внаслідок підриву на вибуховому пристрої поранення отримав 47-річний чоловік. Його доставили в лікарню.
Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу у селищі Вовчанські Хутори сталася пожежа в житловому будинку.
 
 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. 
 
Триває евакуація з територіальних громад, які піддаються масованим обстрілам з боку окупантів.
 
Поліцейські Харківщини допомагають цивільним мешканцям виїхати з небезпечних районів. З 10 травня силами поліцейські екіпажі евакуювали з Вовчанської, Циркунівської, Липецької територіальних громад 1067 громадян. 
 
 
Якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів окупаційної армії, звертайтеся на «гарячу лінію» з питань евакуації за номером телефону 0-800-33-92-91, спецлінію поліції «102» або до найближчих відділень поліції.
 
Тэги:  обстріл, агрессия россии, харків
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