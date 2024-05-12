12.05.2024 10:00 Дмитро Колонєй

На Салтівці харківський водій збив насмерть дідуся

Оперативна ситуація на 12 травня 2024 року від харківської поліції.

Як повідомляє РЕДПОСТ , через операторів «102» до поліції Харківщини надійшло 1220 викликів.

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Всі звернення оперативно опрацьовані. Більшість з них стосувалися фактів порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайств, хуліганств, незаконного обігу наркоречовин.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставили для перевірки 30 громадян.

Викрито 2 громадян у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушників вилучили заборонені речовини.

На території Харківщини сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, в яких одна людина загинула, 12 громадян отримали травми.

10 травня 2024 року по вулиці Гвардійців Широнінців водій "Kia Sorento" збив пішохода, який переходив проїжджу частину по пішохідному переходу. Від отриманих травм 89-річний постраждалий помер на місці події. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Викрито 2 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.

Правоохоронці нагадують, що про будь-які злочини або події можна цілодобово повідомляти на «гарячу» лінію «102», до чергової частини Головного управління Національної поліції в Харківській області за телефоном 0503022044 або через чат-бот @Kharkiv102_bot.