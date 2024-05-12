Ранковий авіаудар по місту на Харківщині: є врятовані та загиблі

12.05.2024 09:07 Дмитро Колонєй

На Харківщині рятувальники прийшли на допомогу родині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , вранці в результаті обстрілів ворожими авіабомбами знищені та частково зруйновані десятки приватних та багатоповерхових житлових будівель у Вовчанську.

Під завалами одного із житлових будинків знаходилась родина з чотирьох осіб та потребувала допомоги.

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До місця події негайно прибули рятувальники, правоохоронці та медичний розрахунок Національного університету цивільного захисту України.

Господар оселі зміг самостійно вибратися з-під руйнацій до прибуття рятувальників.

Надзвичайники з-під уламків зруйнованих конструкцій визволили двох чоловіків та транспортували їх до медичного автомобілю.

Жінка 1950 року народження загинула під уламками конструкцій будинку.

Після порятунку родини рятувальники надали постраждалим домедичну допомогу та евакуювали з-під обстрілів у більш безпечний населений пункт та передали бригаді екстреної медичної допомоги.