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12.05.2024  08:46   

Загарбники вбили трьох мешканців Харківщини

Оперативна ситуація на Харківщині на 12 травня 2024 року від ХОВА.

Вбили трьох мешканців Харківщини загарбники
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, за добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 27 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші.
 
Авіаційних обстрілів зазнали
  • Вільча,
  • Липці,
  • Лиман,
  • Ізбицьке,
  • Веселе,
  • Петрівка,
  • Козача Лопань,
  • Синельникове,
  • Глибоке,
  • Широке,
  • Вовчанські Хутори. 
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  • 8:00 м. Вовчанськ. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 50-річний чоловік.
  • 2:00 смт Вільча Чугуївського району. Внаслідок ворожого обстрілу КАБ пошкоджено корпус геріатричного пансіонату.
  • 12 травня 01:00 м. Вовчанськ. Внаслідок ворожого обстрілу дістав поранення 38-річний чоловік.
  • У с. Глибоке Харківського району внаслідок артобстрілу загинув чоловік 63 років.  
  • с. Веселе Лозівський район. Внаслідок детонації боєприпасу травмовано 37-річного чоловіка.
  • 11 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Дістали поранення четверо чоловіків від 39 до 64 років та 83-річна жінка. Загинув 51-річний чоловік. 
 
За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 19 атак, зокрема у районах н.п. Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області;
 
На Слобожанському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах н.п. Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ, Бугруватката ін. Харківської області;
 
Наразі 1377 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 2097 з Харківського, 29 з Богодухівського та 570 людей евакуйовано волонтерами. 
Всього евакуйовано 4073 людей.
 
Тэги:  смерть, вбивство, харків, агрессия россии
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