12.05.2024 08:46
Загарбники вбили трьох мешканців Харківщини
Оперативна ситуація на Харківщині на 12 травня 2024 року від ХОВА.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, за добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 27 населених пунктів Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші.
Авіаційних обстрілів зазнали
-
Вільча,
-
Липці,
-
Лиман,
-
Ізбицьке,
-
Веселе,
-
Петрівка,
-
Козача Лопань,
-
Синельникове,
-
Глибоке,
-
Широке,
-
Вовчанські Хутори.
-
8:00 м. Вовчанськ. Внаслідок ворожого обстрілу загинув 50-річний чоловік.
-
2:00 смт Вільча Чугуївського району. Внаслідок ворожого обстрілу КАБ пошкоджено корпус геріатричного пансіонату.
-
12 травня 01:00 м. Вовчанськ. Внаслідок ворожого обстрілу дістав поранення 38-річний чоловік.
-
У с. Глибоке Харківського району внаслідок артобстрілу загинув чоловік 63 років.
-
с. Веселе Лозівський район. Внаслідок детонації боєприпасу травмовано 37-річного чоловіка.
-
11 травня внаслідок серії масованих обстрілів м. Вовчанськ з різного виду озброєння пошкоджені десятки приватних будинків. Дістали поранення четверо чоловіків від 39 до 64 років та 83-річна жінка. Загинув 51-річний чоловік.
За минулу добу українські війська на Куп’янському напрямку відбили 19 атак, зокрема у районах н.п. Синьківка, Новоєгорівка, Іванівка Харківської області;
На Слобожанському напрямку відбили 12 атак, зокрема у районах н.п. Стрілеча, Красне, Мороховець, Олійникове, Лукʼянці, Гатище, Плетенівка, Пильна, Вовчанськ, Бугруватката ін. Харківської області;
Наразі 1377 місцевих жителів евакуювали з Чугуївського району, 2097 з Харківського, 29 з Богодухівського та 570 людей евакуйовано волонтерами.
Всього евакуйовано 4073 людей.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости