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12.05.2024  08:11   

Рятувальники Харківщини загасили пожежі, спричинені обстрілами ворога

Оперативна ситуація по Харківщині на 12 травня від ДСНС.


Рятувальники Харківщини загасили пожежі, спричинені обстрілами ворога
Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби з 11 по 12 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїзди, з яких:
  • 23 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинили ворожі обстріли;
  • 3 – проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 5 – на допомогу населенню;
  • 2 – інші виїзди.
 
Ворожі війська спричинили 3 пожежі в природних екосистемах Харківщини. Горіла хвойна підстилка в лісових масивах на території Чугуївського, Ізюмського та Харківського районів. Всі пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС. 
 
Під час розбирання здетонував вибухонебезпечний предмет у с. Веселе Лозівського району. Травмовався 37-річний чоловік. 
 
Минулої доби вогнеборці ліквідували 7 пожеж в екосистемах на загальній площі 25 га.
 
Піротехніками ДСНС вилучено та знешкоджено 56 од. вибухонебезпечних предметів.
 
Тэги:  пожежа, обстріл, харків, агрессия россии
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