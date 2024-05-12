12.05.2024 08:11

Рятувальники Харківщини загасили пожежі, спричинені обстрілами ворога

Оперативна ситуація по Харківщині на 12 травня від ДСНС.



Рятувальники Харківщини загасили пожежі, спричинені обстрілами ворога



Як повідомляє РЕДПОСТ , протягом доби з 11 по 12 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативних виїзди, з яких:

23 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинили ворожі обстріли;

3 – проведення аварійно-рятувальних робіт;

5 – на допомогу населенню;

2 – інші виїзди.

Ворожі війська спричинили 3 пожежі в природних екосистемах Харківщини. Горіла хвойна підстилка в лісових масивах на території Чугуївського, Ізюмського та Харківського районів. Всі пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС.

Під час розбирання здетонував вибухонебезпечний предмет у с. Веселе Лозівського району. Травмовався 37-річний чоловік.

Минулої доби вогнеборці ліквідували 7 пожеж в екосистемах на загальній площі 25 га.

Піротехніками ДСНС вилучено та знешкоджено 56 од. вибухонебезпечних предметів.