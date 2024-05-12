12.05.2024 08:11
Рятувальники Харківщини загасили пожежі, спричинені обстрілами ворога
Оперативна ситуація по Харківщині на 12 травня від ДСНС.
Рятувальники Харківщини загасили пожежі, спричинені обстрілами ворога
Як повідомляє РЕДПОСТ
, протягом доби з 11 по 12 травня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили
33 оперативних виїзди, з яких:
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23 – на ліквідацію пожеж, 3 з яких спричинили ворожі обстріли;
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3 – проведення аварійно-рятувальних робіт;
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5 – на допомогу населенню;
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2 – інші виїзди.
Ворожі війська спричинили 3 пожежі в природних екосистемах Харківщини. Горіла хвойна підстилка в лісових масивах на території Чугуївського, Ізюмського та Харківського районів. Всі пожежі були оперативно ліквідовані силами ДСНС.
Під час розбирання здетонував вибухонебезпечний предмет у с. Веселе Лозівського району. Травмовався 37-річний чоловік.
Минулої доби вогнеборці ліквідували 7 пожеж в екосистемах на загальній площі 25 га.
Піротехніками ДСНС вилучено та знешкоджено 56 од. вибухонебезпечних предметів.
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