11.05.2024 10:30 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 11 травня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 11 травня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 14

Золочів - 11

Богодухів - 09

Коломак - 11

Великий Бурлук - 11

Печеніги -14

Слобожанське - 13

Куп’янськ - 10

Красноград - 10

Лозова - 13

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 10 травня 2024 року.