14.05.2024 20:33 Дмитро Колонєй

Меморандум про взаємодію та співпрацю підписали Харківська міська рада та Харківський національний економічний університет

У заході взяли участь Харківський міський голова Ігор Терехов, ректор навчального закладу Володимир Пономаренко та члени вченої ради університету.



Меморандум про взаємодію та співпрацю підписали Харківська міська рада та Харківський національний економічний університет



Як повідомляє РЕДПОСТ , мер Харкова Ігор Терехов, під час свого виступу підкреслив, що наше основне спільне завдання в нинішніх умовах - зробити все, щоб економіка міста отримала всебічну підтримку. Меморандум про співпрацю - це ще один крок на шляху до цієї мети.

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"Я впевнений, що разом ми створимо економічну модель Харкова та успішно втілимо її в життя", - зазначив Ігор Терехов.

У свою чергу Володимир Пономаренко наголосив, що фахівці вишу займаються активною науковою діяльністю і вже беруть участь у різних проєктах міської влади.

Після церемонії підписання меморандуму співробітники ХНЕУ ім. Семена Кузнеця були нагороджені Почесними грамотами міськради та Подяками міського голови.