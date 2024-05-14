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14.05.2024  21:05   Рита Парфенова

Десятки зруйнованих будинків, гаражів, навчальний заклад та ТЦ: наслідки авіаудару по Шевченківському району Харкова

Удень 14 травня російські окупанти скерували свої авіабомби по цивільній інфраструктурі відразу Шевченківського району міста.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ,14 травня близько 16:10 російські військові завдали удари з авіації по Шевченківському району м. Харкова.  Збройні сили рф били по місту УМПБ Д30-СН.

Один з авіаційних боєприпасів влучив у багатоповерхівку. Про руйнації з міста прильоту розповів міський голова Ігор Терехов.

«Дуже серйозні руйнації. На жаль, є постраждалі в цьому будинку – дитина 8 років. В інших теж є постраждалі. Тому казати про те, що тут є якійсь військові об’єкти – це зовсім неможливо. Бо тут поряд виші, станції метрополітену, центральна частина міста. До речі хочу сказати, що до війни я орендував теж квартиру, - на 16 поверсі. Влучання, як ви бачите 10-11 поверх. І дуже серйозні руйнації», – прокоментував Ігор Терехов.

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Інше влучання — у гаражі поблизу іншого багатоповерхового житлового будинку. Відбулось загоряння щонайменше 15 гаражів.

Внаслідок обстрілу 20 осіб отримали поранення або важку реакцію на стрес, включаючи 6 чоловіків, 11 жінок і трьох дітей: двох дівчат у віці 12 і 8 років, а також 12-річного хлопчика.

Пошкоджень зазнали цивільні автомобілі й гаражі, принаймні 20 житлових та нежитлових будівель, включаючи торговий центр, навчальний заклад, магазини тощо. Також були пошкоджені вікна на вході однієї зі станцій метро.

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Наслідки авіаудару по Шевченківському району Харкова Наслідки авіаудару по Шевченківському району Харкова Наслідки авіаудару по Шевченківському району Харкова
Тэги:  каб, обстріл, харків, агрессия россии
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