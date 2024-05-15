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15.05.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 15 травня

У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, проте опадів не передбачається.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

15 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с.

Температура повітря: вночі 4 - 6° тепла, вдень 13 - 15°.

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Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня.
Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця.
Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай.
Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
  • Якщо зацвіла черемха, то найближчі два тижні буде похолодання.
  • Ясне небо на сході сонця обіцяє дощове літо.
Тэги:  рекорд, погода, харків
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