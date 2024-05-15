Прогноз погоди у Харкові на 15 травня

У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, проте опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
15 травня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів. Вдень невеликий короткочасний дощ.
Вітер північно-східний, 5 - 10 м/с.
Температура повітря: вночі 4 - 6° тепла, вдень 13 - 15°.
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Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
Постарайтеся не пускати образи в серці – вони можуть бути глибокими і залишити довгий слід. Зате якщо зосередитися на позитивних моментах і не зважати на прикрі дрібниці, день обіцяє виявитися дуже продуктивним.
У Харкові сонце буде рідко з'являтися з-за хмар, проте опадів не передбачається.
Про заснування Міжнародного Дня сімей було оголошено на Генеральній Асамблеї ООН 1993 року.
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