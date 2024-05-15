15.05.2024 11:25 Віталій Хінєвіч

У Новобаварському районі Харкова оновили 1,5 кілометра комунікацій

Ремонтники дільниці Новобаварського району управління з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу «Харківводовідведення» цього року сумарно замінили 1.5 км комунікацій та 400 одиниць запірної арматури, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 15 травня, начальник районної дільниці Віктор Воронцов, на завершальній стадії перебуває заміна 70 метрів системи холодного водопостачання на Профспілковому бульварі, 64.

«На початку року, детально проаналізувавши стан справ у нашому господарстві, намітили проведення поточних ремонтів у 30-ти багатоповерхових будинках району. Наразі вже у 18-ти з них такі масштабні роботи виконані.

Рухаємось з випередженням графіка і незабаром приступаємо до заміни 100-метрової ділянки холодного водопостачання на вулиці Академіка Богомольця, 25. У свою чергу керівництво підприємства та комплексу забезпечує нас необхідними матеріалами та обладнанням для виконання поставлених завдань. Маємо в наявності і генератори, які є незамінними під час відключень електроенергії», - зазначив Віктор Воронцов.

За його словами, паралельно бригади виконують щодня близько 25 заявок, що надходять від харків'ян, своєчасно проводять технічне обслуговування систем та профілактичні заходи.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові комунальники цього року переклали понад 2,2 кілометрів водоводів.