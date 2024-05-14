14.05.2024 15:45 Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальники цього року переклали понад 2,2 кілометрів водоводів

З початку року ремонтні бригади комплексу «Харківводопостачання» замінили 2.26 км водоводів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Зокрема, у Київському районі переклали 694 метрів, 414 метрів – у Салтівському, 300 метрів – у Холодногірському та понад 200 метрів – у Шевченківському та Індустріальному.

Як повідомив заступник директора з виробництва комплексу Микола Завада, навіть за умов ворожої агресії ремонтники планують оновити щонайменше 15 км трубопроводів холодного водопостачання у всіх районах міста.

«На сьогодні відновлювальні заходи закінчуємо вулицею Великою Панасівською, де міняємо 600 метрів технічно зношеної ділянки магістралі, у найближчих планах беремо в роботу наступний відрізок мереж Автомобільною вулицею. Підкреслю, намагаємось усі об'ємні реконструкції виконувати без відключення послуг.

Постійно ведеться моніторинг усіх наших об'єктів – цього року упорядкували 374 водорозбірні колонки, капітально відбудували 1241 оглядових колодязів, замінили 139 люків. На особливому контролі ревізія та встановлення пожежних гідрантів - уже змонтували 326 нових протипожежних агрегатів.

Ліквідували 1040 аварійних ситуацій на мережах, зокрема і зруйнованих ворожими обстрілами. Тільки цього року відремонтували 6 ділянок водоводів, пошкоджених вибухами, де вимушено переклали 170 метрів зовнішніх трубопроводів», - зазначив Микола Завада.

За його словами, щоб у стислий термін повернути водопостачання харків'янам, реставрація зруйнованих прильотами ділянок на трубопроводах проводиться оперативно із залученням усієї необхідної спецтехніки та ремонтних бригад. З початку військових дій працівники комплексу вже вимушено замінили понад 2.233 км пошкоджених зовнішніх мереж холодного водопостачання, а значні втрати від обстрілів отримали понад 50 об'єктів водопровідного господарства.

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