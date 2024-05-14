    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові комунальники цього року переклали понад 2,2 кілометрів водоводів
14.05.2024  15:45   Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальники цього року переклали понад 2,2 кілометрів водоводів

З початку року ремонтні бригади комплексу «Харківводопостачання» замінили 2.26 км водоводів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Зокрема, у Київському районі переклали 694 метрів, 414 метрів – у Салтівському, 300 метрів – у Холодногірському та  понад 200 метрів – у Шевченківському та Індустріальному.
 
Як повідомив заступник директора з виробництва комплексу Микола Завада, навіть за умов ворожої агресії ремонтники планують оновити щонайменше 15 км трубопроводів холодного водопостачання у всіх районах міста.
 
«На сьогодні відновлювальні заходи закінчуємо вулицею Великою Панасівською, де міняємо 600 метрів технічно зношеної ділянки магістралі, у найближчих планах беремо в роботу наступний відрізок мереж Автомобільною вулицею. Підкреслю, намагаємось усі об'ємні реконструкції виконувати без відключення послуг.
 
Постійно ведеться моніторинг усіх наших об'єктів – цього року упорядкували 374 водорозбірні колонки, капітально відбудували 1241 оглядових колодязів, замінили 139 люків. На особливому контролі ревізія та встановлення пожежних гідрантів - уже змонтували 326 нових протипожежних агрегатів.
 
Ліквідували 1040 аварійних ситуацій на мережах, зокрема і зруйнованих ворожими обстрілами. Тільки цього року відремонтували 6 ділянок водоводів, пошкоджених вибухами, де вимушено переклали 170 метрів зовнішніх трубопроводів», - зазначив Микола Завада.
 
За його словами, щоб у стислий термін повернути водопостачання харків'янам, реставрація зруйнованих прильотами ділянок на трубопроводах проводиться оперативно із залученням усієї необхідної спецтехніки та ремонтних бригад. З початку військових дій працівники комплексу вже вимушено замінили понад 2.233 км пошкоджених зовнішніх мереж холодного водопостачання, а значні втрати від обстрілів отримали понад 50 об'єктів водопровідного господарства.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у частині Основ'янського району тимчасово відключать водопостачання.
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.05 ЖКГ У Харкові понад 5 літрів води відкачали з газопроводів триповерхівки 14.05 ЖКГ У частині Основ'янського району тимчасово відключать водопостачання 14.05 ЖКГ У Харкові усувають наслідки ранкового обстрілу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 