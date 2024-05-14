14.05.2024 16:05 Віталій Хінєвіч

У поліції розповіли про злочини окупантів у Вовчанську

Росіяни у Вовчанську вже полюють на волонтерів та розстрілюють цивільних. Пенсіонеру відстрелили палець, молодого хлопця ледь не вбили, а долю волонтерів - ще з'ясовуємо.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

«Ми давно зрозуміли, хто вони. Але ці випадки однаково шокують. Пенсіонер у Вовчанську під час обстрілів та ворожих атак зачинився вдома, до нього постукали російські військові, та не чекаючи, поки відкриє - почали розстрілювати двері, відстрелили чоловікові палець…

Цими ж днями, поки точилися бої за місто, двоє волонтерів на власній машині поїхали до Вовчанська, щоби евакуювати звідти місцеву родину. Але до адреси вони так і не доїхали - зникли. Ми вже розслідуємо цю справу, та на жаль, за попередньою інформацією та даними від свідків, хлопців розстріляли російські військові. Один з них, ймовірно, поранений, другий - не вижив»,- каже Сергій Болвінов.

Свідок у цій справі - також став жертвою російських воєнних злочинців. 19-річний парубок приїхав до Вовчанська на допомогу бабусі, хотів вивезти рідних.

«Поки збирали речі, до будинку увірвалися озброєні російські військові, хлопця роздягли та кинули до підвалу. Він намагався тікати - тоді по ньому відкрили вогонь. Дивом вцілів, росіяни погрожували його вбити та знову зачинили. Звільнитися він зміг лише вночі, після того, як військові пішли з будинку.

І хлопець, і його бабуся вже в безпеці, їх евакуювали.

Щільні обстріли, атаки КАБами по звичайних будинках та справжні звірства там,куди встигли дійти, - “рускій мір” активно зазіхає на Вовчанськ. Їхні жертви - цивільні люди, які просто хочуть жити вдома.

Наголошую, що поліція працює - слідчі, криміналісти та всі поліцейські евакуюють людей і розслідують воєнні злочини армії-терористки. Ми збираємо всі докази та не залишаємо без уваги жодної заяви»,- повідомив Сергій Болвінов.

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